8. Etnospor Kültür Festivali başladı! İşte o görüntüler...

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün başladı. 24 Mayıs'ta sona erecek olan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin açılışı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı. Açılışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Kültürlerin, geleneklerin, hafızaların ve ortak değerlerin buluşmasına şahitlik ettiğimiz bir festivalde daha beraberiz. Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz. Dünya burada. Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz" dedi.

Festivali bir "aile birlikteliği" olarak nitelendiren Erdoğan, şöyle devam etti: Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlar da ziyaretçilerimize farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı tanıyacak. Litvanya'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan ziyaretçilerimizi bekliyor olacağız. Kıymetli misafirler, festivalimizin en büyük misafirleri yine çocuklarımız olacak."

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan: Etnospor Kültür Festivali bir aile birlikteliğidir

İLK GÜN REKOR KATILIM OLDU

8. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk gün etkinlikleri sona erdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalde ilk gün rekor bir katılımla tamamlandı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalin ilk gününde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatları etkinlikleri düzenlendi.

ATLI SPOR GÖSTERİSİ ÇOK ETKİLEYİCİYDİ

Açılışın çok beğenildiğini anlatan Necmeddin Bilal Erdoğan, atlı spor gösterisine hayran kaldığını vurguladı. Erdoğan, "Atlı spor gösterileri çok etkileyiciydi. Buraya gelen vatandaşlarımız, 20'den fazla ülkeden farklı geleneksel sporları, tatları, halk oyunlarını, sahne gösterilerini deneyimleme fırsatı bulacak. 10 binlerce insan her gün Özbek pilavını, aşureyi tadabilecek, farklı kahveleri, mutfakları deneyimleyecek" diye konuştu.