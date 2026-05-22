CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar 8. Etnospor Kültür Festivali başladı! İşte o görüntüler...

8. Etnospor Kültür Festivali başladı! İşte o görüntüler...

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Necmeddin Bilal Erdoğan, “Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz: Dünya burada. Gerçekten de bugün burada dünya var” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2026 10:03
8. Etnospor Kültür Festivali başladı! İşte o görüntüler...

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bugün başladı. 24 Mayıs'ta sona erecek olan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalin açılışı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurulan Han Çadırı önünde öğrencilerin Gülbank geleneği eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle yapıldı. Açılışta konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Kültürlerin, geleneklerin, hafızaların ve ortak değerlerin buluşmasına şahitlik ettiğimiz bir festivalde daha beraberiz. Bu yıl festivalimizi çok anlamlı bir mottoyla gerçekleştiriyoruz. Dünya burada. Gerçekten de bugün burada dünya var. Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a kadar dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sporcularımızı, sanatçılarımızı ve kültür temsilcilerimizi burada ağırlıyoruz" dedi.

Festivali bir "aile birlikteliği" olarak nitelendiren Erdoğan, şöyle devam etti: Farklı dilleri konuşsak da, farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizi birbirimize bağlayan ortak bir hafıza ve ortak değerler dünyası etrafında bugün bir araya geldik. Festivalimiz boyunca geleneksel sporları ve oyunları, geleneksel tatları, geleneksel sanatları bir arada yaşama ve deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu yıl ilk kez festivalimizde yer alacak geleneksel sporlar da ziyaretçilerimize farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı tanıyacak. Litvanya'dan, Rusya'dan, Azerbaycan'dan ziyaretçilerimizi bekliyor olacağız. Kıymetli misafirler, festivalimizin en büyük misafirleri yine çocuklarımız olacak."

İLK GÜN REKOR KATILIM OLDU

8. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk gün etkinlikleri sona erdi. Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu festivalde ilk gün rekor bir katılımla tamamlandı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalin ilk gününde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatları etkinlikleri düzenlendi.

ATLI SPOR GÖSTERİSİ ÇOK ETKİLEYİCİYDİ

Açılışın çok beğenildiğini anlatan Necmeddin Bilal Erdoğan, atlı spor gösterisine hayran kaldığını vurguladı. Erdoğan, "Atlı spor gösterileri çok etkileyiciydi. Buraya gelen vatandaşlarımız, 20'den fazla ülkeden farklı geleneksel sporları, tatları, halk oyunlarını, sahne gösterilerini deneyimleme fırsatı bulacak. 10 binlerce insan her gün Özbek pilavını, aşureyi tadabilecek, farklı kahveleri, mutfakları deneyimleyecek" diye konuştu.

Osimhen transfer olacak mı? Özbek açıkladı!
G.Saray son yılların en büyük yeteneğinin peşinde!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Özel'in önünde iki yol var | Bagajda yolsuzluk ve ahlaksızlık var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü harekatı!
F.Bahçe'de son karar Jesus!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! Trabzonspor-Konyaspor maçı detayları! 09:48
Osimhen transfer olacak mı? Özbek açıkladı! Osimhen transfer olacak mı? Özbek açıkladı! 09:41
G.Saray son yılların en büyük yeteneğinin peşinde! G.Saray son yılların en büyük yeteneğinin peşinde! 09:21
Fiorentina-Atalanta maçı hangi kanalda? Fiorentina-Atalanta maçı hangi kanalda? 09:09
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! 01:27
Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı Kupa finali öncesi ortak basın toplantısı 01:27
Daha Eski
Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! Jorge Jesus'tan F.Bahçe açıklaması! 01:27
F.Bahçe için Greenwood iddiası! F.Bahçe için Greenwood iddiası! 01:27
F.Bahçe için Sarri iddiası! F.Bahçe için Sarri iddiası! 01:27
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! O isim takasla gelecek G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer! O isim takasla gelecek 01:27
Trabzonspor Antalya kafilesini açıkladı! Trabzonspor Antalya kafilesini açıkladı! 01:27
TFF yabancı kuralını resmen açıkladı! TFF yabancı kuralını resmen açıkladı! 01:27