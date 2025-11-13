CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Diğer Sporlar Alperen Şengün'lü Houston Rockets Washington Wizards'ı mağlup etti

Alperen Şengün'lü Houston Rockets Washington Wizards'ı mağlup etti

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Washington Wizards'ı 135-112 mağlup etti. Alperen bu maçta 16 sayı – 13 ribaund – 6 asistle oynayarak pota altındaki hakimiyetini yine gösterdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 10:33
Alperen Şengün'lü Houston Rockets Washington Wizards'ı mağlup etti

Houston Rockets, NBA normal sezonunda Washington Wizards'ı konuk ettiği mücadelede baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Tempoyu kontrol eden ev sahibi ekip, hücumdaki akıcılığını tüm maça yayarak sahadan 135-112'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Rockets, sezonun 10. maçında 7. galibiyetini elde etti ve çıkışını sürdürdü.

Rockets'ta Milli yıldızımız Alperen Şengün sahada kaldığı 27 dakikada etkili bir performans ortaya koydu. Milli pivot, 16 sayı – 13 ribaund – 6 asistle oynayarak pota altındaki hakimiyetini yine gösterdi.

