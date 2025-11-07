Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türk Milli Tekvando Takımı yurda döndü. Milli takımı, havalimanında Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yöneticiler ile sporcuların aileleri karşıladı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, "Takımımızı kutluyorum, gurur duyuyoruz. Çok büyük bir başarıya imza attılar. Birlik ve beraberliği sağlayarak takım ruhunu oluşturduğumuz için bu şampiyonluk geldi" dedi.

ALTIN KIZ NAFİA KUŞ AYDIN

+73 kiloda üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu olan Nafia Kuş Aydın ise "Türk tekvandosu Çin'deki şampiyonaya damga vurdu. Dünya şampiyonu olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Tarihe adımızı altın harflerle yazdırdık. Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Verdikleri imkanlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.