CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Erdoğan’a teşekkür

Erdoğan’a teşekkür

Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 6 madalya kazanan Milli Takımımız yurda döndü. Altın madalya kazanan Nafia Kuş Aydın, desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür etti

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Erdoğan’a teşekkür

Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türk Milli Tekvando Takımı yurda döndü. Milli takımı, havalimanında Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, yöneticiler ile sporcuların aileleri karşıladı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, "Takımımızı kutluyorum, gurur duyuyoruz. Çok büyük bir başarıya imza attılar. Birlik ve beraberliği sağlayarak takım ruhunu oluşturduğumuz için bu şampiyonluk geldi" dedi.

ALTIN KIZ NAFİA KUŞ AYDIN

+73 kiloda üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu olan Nafia Kuş Aydın ise "Türk tekvandosu Çin'deki şampiyonaya damga vurdu. Dünya şampiyonu olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Tarihe adımızı altın harflerle yazdırdık. Spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Verdikleri imkanlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlık ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

F.Bahçe'den Mateta için dev teklif!
İdefix-REKLAM
DİĞER
Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
F.Bahçe'de İsmail Yüksek için flaş karar!
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! F.Bahçe Çekya'da berabere kaldı! 01:54
F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! F.Bahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 01:54
Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı Hakem F.Bahçe'nin penaltısını neden vermedi? Skriniar açıkladı 01:54
Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması Avrupa'da haftayı namağlup kapattık! İşte UEFA sıralaması 01:54
Tedesco'dan flaş hakem sözleri! Tedesco'dan flaş hakem sözleri! 01:54
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu! 01:54
Daha Eski
F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! F.Bahçe maçında hakemden skandal karar! 01:54
F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! F.Bahçe 2 net pozisyonu harcadı! 01:54
Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! Berke Özer, Lille'i son anlarda yaktı! 01:54
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 01:54
Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? 01:54
PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! 01:53