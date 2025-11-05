Modern pentatlonda geleceğin olimpik yıldızlarını yetiştirme hedefi!

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın , hedeflerinin modern pentatlonu ülkenin dört bir yanına yayarak, geleceğin olimpik yıldızlarını yetiştirmek olduğunu söyledi.

Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, modern pentatlonun, eskrim, yüzme, engel disiplini, atış ve koşudan oluşan bir spor olduğunu belirtti.

Antalya'da 5-9 Kasım'da yapılan Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası ve Biathle-Triathle Avrupa Para Şampiyonası'na 20 ülkeden sporcuların katıldığını kaydeden Aydın, "Şampiyonada biathle branşında 417, triathle branşında 427, laser run branşında 328 ve para pentatlon branşında 25 sporcu mücadele edecek. Ayrıca bu organizasyonda Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin 'laser run' branşındaki ilk faaliyeti gerçekleştirilecek." dedi.

Aydın, modern pentatlon sporunda hedeflerinin olduğunun altını çizerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda iki sporcuyla yer aldıklarını hatırlattı.

2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda iki erkek ve iki kadın sporcuyla mücadele etmek istediklerini vurgulayan Aydın, "Burada ülkemize birer altın madalya kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası'nda da olimpiyatın ışığını yakacağız." diye konuştu.

2024 yılından itibaren binicilik branşının faaliyet takvimlerinde çıkarıldığını anımsatan Aydın, binicilik dalının bazı illerde olmaması nedeniyle yaygınlaşmakta zorlandıklarını kaydetti.

Aydın, yerine engel parkuru branşının dahil edilmesiyle kuzeyden güneye, batıdan doğuya bütün illere ulaşmayı başardıklarını anlatarak, "2025 yılı içinde 25 farklı ilde engel parkuru tesisleri kurduk. Ayrıca Ankara'da 5 branşın yapılabileceği kapsamlı bir merkez oluşturduk. Bundan sonraki süreçte 9, 11 ve 13 yaş altı kategorilerinde sporcu portföyümüzü genişleterek olimpiyatlara daha güçlü ekiplerle hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ BU SAYIYI ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 1500-2000'E ÇIKARMAK"

Avrupa şampiyonaları ve ulusal yarışmalarda sporcu sayılarının her yıl arttığını dikkati çeken Aydın, "Ulusal yarışlarda ortalama 600-700 sporcuyla mücadele ediyoruz. Hedefimiz sporcu sayımızı önümüzdeki yıllarda 1500-2000'e çıkarmak ve daha çok sporcumuzu uluslararası arenada yarıştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, modern pentatlonun çok yönlü bir spor olduğuna işaret ederek, atletizm kökenli sporcuların bu branşa ilgi göstermeye başlamasıyla daha üst seviyelere çıkacaklarını dile getirdi.

Federasyonun önceliğinin sadece sporcu sayısını artırmak olmadığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu sporu gerçekten gönülden yapan çocuklara ulaşmak istiyoruz. Çünkü modern pentatlon zor bir branş. Hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığı öğreten bir branş. Çocuklarımızı ilerleyen süreçte zorlanabiliyor ancak bu sporu isteyerek ve severek yapan sporcuların yetişmesi bizim için daha değerli. Amaçlarımızdan biri zihinsel, psikolojik ve mental olarak güçlü bireyler yetiştirmek. Doğayla yaşamayı bilen, kararlı, dayanıklı ve milli bilinçle yetişmiş çocuklar istiyoruz. Bu sporu ülkemizin dört bir yanına yayarak geleceğin olimpik yıldızlarını yetiştirmek istiyoruz."