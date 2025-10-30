Tarihi bir etkinlik

Türkiye, jimnastik dünyasında tarihi bir ilke daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hava Jimnastiği Dünya Kupası, ilk kez Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Kemer'de düzenleniyor. Bu prestijli etkinlik, 1-2 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek ve sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.
