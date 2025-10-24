CANLI SKOR ANA SAYFA
Adem Asil Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci oldu

Adem Asil Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci oldu

Endonezya'da düzenlenen Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde 14.566 puan toplayarak dünya ikincisi oldu.

Adem Asil Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci oldu

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 6. gününde erkekler bireysel halka aleti finali gerçekleştirildi.

Elemelerde topladığı 14.466 puanla 4. olarak finale yükselen milli cimnastikçi Adem Asil, 14.566 puan toplayarak dünya ikincisi oldu. ABD adına yarışan Donnell Whittenburg, 14.700 puan toplayarak dünya şampiyonu oldu.

Adem, 2022'de gerçekleştirilen dünya şampiyonasında 1. olarak altın madalya kazanmıştı.

Türkiye Milli Takımı, Adem Asil'in gümüş madalyasıyla birlikte Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.

