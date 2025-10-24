Adem Asil Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci oldu

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 6. gününde erkekler bireysel halka aleti finali gerçekleştirildi.

Elemelerde topladığı 14.466 puanla 4. olarak finale yükselen milli cimnastikçi Adem Asil, 14.566 puan toplayarak dünya ikincisi oldu. ABD adına yarışan Donnell Whittenburg, 14.700 puan toplayarak dünya şampiyonu oldu.

Adem, 2022'de gerçekleştirilen dünya şampiyonasında 1. olarak altın madalya kazanmıştı.

Türkiye Milli Takımı, Adem Asil'in gümüş madalyasıyla birlikte Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı tek madalyayla tamamladı.