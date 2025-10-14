CANLI SKOR ANA SAYFA
Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde düzenlenecek!

Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde düzenlenecek!

Türkiye'nin ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, 17-19 Ekim'de Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 300 sporcu ve 20 kulüp mücadele edecek organizasyonda sezonun son büyük yarışları Edirne'de gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 16:02 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 16:06
Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Meriç Nehri'nde düzenlenecek!

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun son büyük yarışının Edirne'de gerçekleştirileceğini söyledi.

Meriç'in büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirten İba, Büyükler Türkiye Kupası'nda 20 kulüpten 300'e yakın sporcunun kürek çekeceğini ifade etti.

Organizasyonda Türkiye'nin en başarılı sporcularının yarışacağını dile getiren İba, "Cuma günü başlayacak eleme ve sıralama yarışlarının ardından cumartesi ve pazar günleri final yarışları yapılacak. Sezonun son yarışı oluyor burada. Daha sonra kamplar ve antrenmanlar olacak. Hafta sonu yapılacak yarışa tüm vatandaşlarımızı Meriç Nehri'ne davet ediyoruz. Kıyasıya yarışlar olacak. Meriç'te yapılan her organizasyon kente önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.

Nesim İba, yarışlarda madalya için kürek çekecek sporculara başarı diledi.

Yapay zeka açıkladı! Yarı finaldeki rakibimiz...
