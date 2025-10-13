CANLI SKOR ANA SAYFA
Sarıgöl akademi mağlubiyete rağmen sporcu yetiştirme çalışmalarını sürdürüyor!

Sarıgöl akademi mağlubiyete rağmen sporcu yetiştirme çalışmalarını sürdürüyor!

Sarıgöl akademi spor kulübü kız voleybol takımı, il birinciliği maçında Akhisar’a 3-0 mağlup oldu. Kulüp, sporcu yetiştirmeyi hedefleyerek, kız çocuklarına ücretsiz kurs ve kıyafet desteği sunacak. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 15:21
Sarıgöl akademi mağlubiyete rağmen sporcu yetiştirme çalışmalarını sürdürüyor!

Sarıgöl Akademi Spor Kulübü kız voleybol takımı, Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği B Grubu'ndaki ilk maçında Akhisar İlçe Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu.

Sarıgöl Gençlik ve Spor Kompleksi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sarıgöl Akademi Spor Kulübü, konuk ettiği Akhisar İlçe Spor Kulübü karşısında etkili bir oyun sergilese de setlerde üstünlüğü sağlayamadı. Sarıgöl ekibi, bu sezon Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde de mücadele edecek. Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği B Grubu'nda toplam 6 takım yer alıyor. Sarıgöl Akademi Spor Kulübü'nün yanı sıra Değerli Zamanlar Spor Kulübü, Yunusemre Belediye Spor Kulübü, Akhisar İlçe Spor Kulübü, Turgutlu Belediye Kültür Sanat ve Spor Kulübü ile Seramiksan Spor Kulübü grupta mücadele edecek takımlar arasında bulunuyor.

ASLAN: "AMACIMIZ SPORCU YETİŞTİRMEK"

Kulüp Başkanı Şeref Aslan, lige katılım amaçlarının sporcu yetiştirmek olduğunu belirterek, "Tüm kızlarımızı iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bunun için her türlü özveriyi göstermeye hazırız" dedi. Aslan, spora katılımı artırmak amacıyla 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf kız çocuklarına yönelik üç ay boyunca ücretsiz kurs ve spor kıyafeti desteği vereceklerini de açıkladı.

