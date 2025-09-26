İtalya’da en hızlısı Sera

Türkiye'nin en başarılı Ironman triatletlerinden Sera Sayar Yakimovic, İtalya'da 2 bin 700 sporcunun katıldığı Ironman Emilia Romagna yarışını 9 saat 09 dakika 51 saniyede tamamladı ve kadınlar genel klasmanda 2'nciliği elde ederek Türk triatlon tarihinin en hızlı kadın derecesine ulaştı.
Bu yarışta sporcular, yüzme, bisiklet ve koşuyu aralıksız olarak tamamlıyor.