Haberler Diğer Sporlar Çağatay'dan gümüş

Çağatay’dan gümüş

Milli kanocu Çağatay Cumali Öncü, Çekya yarışlarında gümüş madalya elde etti. Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda mücadele eden milli kanocu Çağatay Cumali, 15 yaş altı K1 1000 metre A finalini ikinci bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyona 42 ülkeden 743 sporcu katıldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Çağatay’dan gümüş
Anasayfa
