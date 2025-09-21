Çağatay’dan gümüş

Milli kanocu Çağatay Cumali Öncü, Çekya yarışlarında gümüş madalya elde etti. Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda mücadele eden milli kanocu Çağatay Cumali, 15 yaş altı K1 1000 metre A finalini ikinci bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyona 42 ülkeden 743 sporcu katıldı.
