Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye 6-2 Letonya (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye 6-2 Letonya (MAÇ SONUCU ÖZET)

Avrupa A Ligi Play-Out son maçında Letonya'yı 6-2 mağlup eden Plaj Futbolu Milli Takımı, 2026 sezonunda da Avrupa A Ligi'nde yer alacak.

11 Eylül 2025 Perşembe 15:03
Türkiye 6-2 Letonya (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Viareggio şehrinde oynanan müsabakada millilerin gollerini Efe Lorenzo (2), Emrah Ekmekci (2), Ferhat Gülbağ ve Hüseyin Özdem kaydetti.

Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 2026 sezonunda yeniden Avrupa A Ligi'nde mücadele edecek.

Maçların ardından değerlendirmede bulunan Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Ozan Yılmaz, bu senenin yapılanma senesi olduğunu vurgulayarak, "Milli takım kadromuzu genç oyuncularla yeniden oluşturduk. Tecrübeli bazı oyuncularımızı gelişimlerine yön vermeleri için kadromuzda tuttuk. Bu süreçte oynadığımız birçok müsabakada iyi sinyaller aldık. Portekiz, Fransa gibi iyi takımlar karşısında zaman zaman önemli işlere imza attık. Kaybettiğimiz bazı maçlarda geriden gelip öne geçtik ancak skoru korumada gençliğimiz ve tecrübe kaynaklı sıkıntılar yaşadık. İtalya'ya gelirken ligde kalacağımıza inanmıştık ve neticesinde bunu iyi oyunlarla sağladık. Gelecek yıl bu takım çok daha iyi şeyler başaracak, buna yürekten inanıyoruz. Bu süreçte bizlerden koşulsuz desteklerini esirgemeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ve yönetim kurulumuz ile profesyonellerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Emek veren, bizimle olan, olmayan tüm oyuncularıma ve ekibime teşekkürler. Gelecek için adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

