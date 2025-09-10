CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Diğer Sporlar Mete Gazoz'dan Dünya Şampiyonası'na erken veda

Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde ünvanını korumak için gittiği 2025 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nın 2. turunda elendi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 12:26
Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen şampiyonaya, klasik yay müsabakalarıyla devam edildi.

2020 olimpiyat ve 2024 Avrupa şampiyonu Mete, Hint Dhiraj Bommadevara'nın karşısına çıktığı ilk tur maçını 6-2 kazandı.

2023'teki son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete, 2. turda karşılaştığı Japon Tetsuya Aoshima'ya 6-4 yenilerek organizasyona veda etti.

Dünya 2'ncisi ünvanıyla şampiyonaya gelen Türkiye'nin klasik yay erkek takımı da 2. turda Güney Kore'ye mağlup oldu.

Sıralama atışlarında 985 puanla Türkiye rekoru kırarak 6. olan klasik yay kadın takımı ise Hindistan ile yaptığı çeyrek final mücadelesini kaybetti.

ULAŞ BERKİM TÜMER SON 16 TURUNDA

Erkekler klasik yayda mücadele eden diğer milli sporculardan Ulaş Berkim Tümer, Danimarkalı Anders Vind Dalsgaard, ABD'li Christian Stoddard ve Çinli Li Zhongyuan'u mağlup ederek son 16 isim arasına girdi.

Brezilyalı Matheus Zwick Ely ve Tayvanlı Cheng Hsiang-Hui'yi geçerek son 32 turuna çıkan Berkay Akkoyun ise bir diğer Tayvanlı Su Yu-Yang'a yenilerek elendi.

Öte yandan kadınlar makaralı yayda Hazal Burun, erkekler makaralı yayda da Yağız Sezgin, çeyrek final mücadelelerini kaybetti.

