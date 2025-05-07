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Özel Sporcular, Doğu Anadolu Bölge Oyunları’nda Malatya’da Buluştu

Özel Olimpiyatlar Türkiye, sporun iyileştirici gücünü özel gereksinimli bireylerle buluşturma hedefini bu kez Malatya’da hayata geçirdi. Doğu Anadolu Bölge Oyunları, 7 Mayıs Çarşamba günü İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 21:47
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Özel Sporcular, Doğu Anadolu Bölge Oyunları’nda Malatya’da Buluştu

Toyota Türkiye'nin ana sponsorluğunda ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen 180 özel sporcu, 60 antrenör ve 120 gönüllüyü bir araya getirdi. Etkinliğin ilk günü sağlık taramalarıyla başladı. Diş ve genel sağlık branşlarında yapılan taramalarda, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri uzman hekimlere gönüllü olarak destek verdi. Taramalar, Arş. Gör. Eda Nur Topaloğlu, Arş. Gör. Tarık Topcu, Malatya Aile Hekimliği Uzm. Akif Korkmaz ve Uzm. Hüseyin Tepe koordinatörlüğünde yürütüldü. Doğu Anadolu Bölge Oyunları sağlık taramalarının ardından coşkulu bir açılış kortejiyle devam etti. Sporcular, aileler ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen kortej, büyük bir heyecanla yapıldı. Açılış törenine; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Betül Akyol, Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışan'ın yanı sıra, TÖSSED Başkan Vekili Tamer Oyguç, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca ve İletişim Direktörü Ebru Çıdal katıldı. Protokol konuşmalarında sporun özel gereksinimli bireylerin hayatına kattığı olumlu etkiler ve toplumsal dayanışmanın gücü vurgulandı. Açılış töreni, özel sporcular ve katılımcıların birlikte sahne aldığı halk oyunu dans gösterileriyle coşkulu anlara sahne oldu.

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