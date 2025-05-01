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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi

Son dakika spor haberleri: 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. günündeki Marmaris - Aydın etabı hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 11:55
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde koşulması planlanan 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileriyle hakem Komitesi toplantı yaparak Nötral start saat 10:40'ta verilmesi kararlaştırıldı.

Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 2 Mayıs 6.etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecektir."

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