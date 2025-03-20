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Türkiye'nin ilk kupası
"SURFCASTING" adı verilen balık avlama sporunda uluslararası yarışmaya katılan Kürşad- Filiz Ergan çifti, Türkiye'ye bu daldaki ilk uluslararası kupayı kazandırdı. Doğa ile baş başa kalmak için kamp yaparken "surfcasting" ile tanışan Kürşad- Filiz Ergan çifti, Fas'ta katıldıkları Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması'nda ikinci oldu.
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