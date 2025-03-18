Başkan'dan kutlama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda başarı elde eden milli sporcuları tebrik etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, dünya ikincileri Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile dünya üçüncüleri Esra Yıldız Kahraman ve Elif Güneri'nin fotoğraflarını paylaşarak, "2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki tarihi başarılarıyla ülkemizin gururu olan milli sporcularımıza emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan takım halinde dünya üçüncüsü olan Milli Takımımız yurda döndü. Milli oyuncular İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Şampıyonada altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, "Kolbastı oynamayı çok seviyoruz. Buse ile her gittiğimiz yerde oynuyoruz adettendir. Amacımız kolbastıyı ABD'de 2028'teki Los Angeles'taki olimpiyatlarda oynamak" diye iddialı konuştu.