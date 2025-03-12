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Haberler Diğer Sporlar Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcularından Torino'da 2 madalya!

Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcularından Torino'da 2 madalya!

Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları alp disiplini dev slalom final yarışlarında mücadele eden Eda Nur Biçer, altın madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan Beyza Kirenli ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 20:56
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Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcularından Torino'da 2 madalya!

Torino'da devam eden Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nın 4'üncü gününde, Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları alp disiplini branşında iki madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. İtalya'nın Sestriere Vialattea Kayak Merkezi'nde 12 Mart 2025'te gerçekleştirilen dev slalom final yarışlarında, sporcularımız madalya kürsüsünde yerini alarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları alp disiplini dev slalom final yarışlarında mücadele eden Eda Nur Biçer, 1:26.290'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride yarışan Beyza Kirenli, 1:56.010'luk derecesiyle bronz madalya kazanırken, Şehriye Naz Koncalıoğlu ise 2:10.220'lik derecesiyle 4'üncü sırada yer aldı. Büyük bir mücadele veren Enver Eren Kebapçıoğlu yarışları 5'inci sırada tamamlarken, Berat Kömbeci ise yarışlar sonunda elendi.

Alp disiplini yarışları, 13 Mart'ta Super G slalom yarışı ile sürecek. 14 ve 15 Mart tarihlerinde ise slalom final yarışları gerçekleştirilecek. Öte yandan, kayaklı yürüyüş branşında mücadele eden Sude Cihan ve Batuhan Uludağ, 13 ve 14 Mart'ta madalya için piste çıkacak.

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