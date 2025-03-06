  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Sporlar Özel Olimpiyatlar Türkiye 2025 Dünya Kış Oyunları öncesi hazırlıklarını tamamladı

Özel Olimpiyatlar Türkiye 2025 Dünya Kış Oyunları öncesi hazırlıklarını tamamladı

Özel Olimpiyatlar Türkiye, 8-15 Mart 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları öncesinde son hazırlıklarını tamamladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 17:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Özel Olimpiyatlar Türkiye 2025 Dünya Kış Oyunları öncesi hazırlıklarını tamamladı

Kastamonu Ilgaz Dağı'nda 3-5 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen hazırlık kampında sporcular, antrenörleri eşliğinde yoğun bir antrenman programına katıldı. Kampta, Alp Disiplini ve Kayaklı Koşu branşlarında antrenmanlar yapıldı. Sporcular, zorlu parkurlarda teknik ve fiziksel becerilerini geliştirerek oyunlar öncesinde son hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlık kampına, Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Beyza Kirenli, Enver Eren Kebapçıoğlu, Sude Cihan, Batuhan Uludağ, Berat Kömbeci, Eda Nur Biçer ve Şehriye Naz Koncalıoğlu katıldı. Sporculara Başantrenör Mehmet Ali ve antrenörler Sevda Ketenci, Gamze Derdiyok, Levent Aslantaş eşlik etti. Kastamonu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Çorum illerinden gelen sporcular, üç gün boyunca antrenmanlarını sürdürdü.

Kampın tamamlanmasının ardından Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, 7 Mart Cuma günü Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Torino'ya yola çıkacak. Oyunlarda 100'den fazla ülkeden bin 500'den fazla özel sporcu mücadele edecek.

Kupadaki derbiyi yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Oyuncu Ayşecan ve Edip Tepeli boşandı mı? 7 yıllık evlilik son buldu...
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! Günlerce Belgrad Ormanı'nda ne yaptı? Müge Anlı inanılmaz detayları gözyaşları içinde anlattı
F.Bahçe'den yabancı hakem açıklaması! G.Saray derbisinde...
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kupadaki derbiyi yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi Kupadaki derbiyi yabancı hakem yönetecek mi? TFF'den açıklama geldi 16:36
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 16:18
Negredo kramponlarını astı! Negredo kramponlarını astı! 16:15
Erzurum'da kazanan Pendikspor! Erzurum'da kazanan Pendikspor! 15:47
F.Bahçe'den yabancı hakem açıklaması! G.Saray derbisinde... F.Bahçe'den yabancı hakem açıklaması! G.Saray derbisinde... 15:44
Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Rangers maçı hangi kanalda? 15:36
Daha Eski
F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 14:59
Mertens G.Saray'a veda ediyor! Mertens G.Saray'a veda ediyor! 14:10
Bayern Münih'te Manuel Neuer şoku! Bayern Münih'te Manuel Neuer şoku! 13:58
Fenerbahçe - Rangers maçı yayın bilgisi! Fenerbahçe - Rangers maçı yayın bilgisi! 13:22
Rangers yasta! Hayatını kaybetti Rangers yasta! Hayatını kaybetti 12:48
Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman? 12:14