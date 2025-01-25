Dikeç'ten altın

Milli atıcımız Yusuf Dikeç, atış tarzıyla Paris 2024'e damgasını vurmuştu. "Yusuf Dikeç pozu" ile sosyal medyada viral olan milli atıcıdan yeni bir başarı haberi geldi. 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Almanya'daki H&N Kupası'nda altın aldı. Milli takımımız, Ukraynalı Kostevych- Omelchuk çiftini finalde 17-9 yenip zirveye çıktı.

DÖRTLÜ FİNAL URFA'DA

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımların mücadele edeceği ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'ne Şanlıurfa ev sahipliği yapacak. F.Bahçe, Tofaş, A.Efes, G.Saray, Beşiktaş, Bahçeşehir, K.Yaka ve Mersin'in çeyrek final bileti aldığı organizasyonda, yarı final ve final 14-16 Şubat'ta, 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.