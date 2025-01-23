  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Sporlar Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak son yolculuklarına uğurlandı

Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak son yolculuklarına uğurlandı

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezinde yaşanan otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli genç yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak, son yolculuklarına uğurlandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 14:54 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 15:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak son yolculuklarına uğurlandı

Otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçe'li sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şakirin Camii'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına ve törene İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Eski Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren Dişli, Fenerbahçe İletişim direktörü Mustafa Sapmaz ve birçok sevenleri katıldı.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da çelenk gönderen isimler arasında yer aldı.

Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın cenazeleri Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi
DİĞER
Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali şaşırttı!
Başkan Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası!
F.Bahçe'de şok sakatlık! Omzu çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vedia Nil Apak ve annesi son yolculuklarına uğurlandı Vedia Nil Apak ve annesi son yolculuklarına uğurlandı 14:54
Carlos F.Bahçe'nin 7. Brezilyalı stoperi oldu! Carlos F.Bahçe'nin 7. Brezilyalı stoperi oldu! 14:51
Fenerbahçe - Lyon maçı detayları Fenerbahçe - Lyon maçı detayları 14:49
Norveç'te kulüpler VAR'ı istemiyor Norveç'te kulüpler VAR'ı istemiyor 14:48
Ludogorets - Midtjylland maçı ne zaman? Ludogorets - Midtjylland maçı ne zaman? 14:39
F.Bahçe'de şok sakatlık! Omzu çıktı F.Bahçe'de şok sakatlık! Omzu çıktı 14:34
Daha Eski
Elfsborg - Nice maçı ne zaman? Elfsborg - Nice maçı ne zaman? 14:34
F.Bahçeli yıldızın ayrılığı açıklandı! F.Bahçeli yıldızın ayrılığı açıklandı! 14:15
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! 13:59
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor 13:51
Eintracht Frankfurt - Ferencvaros maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Ferencvaros maçı ne zaman? 13:34
Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman? Lazio - Real Sociedad maçı ne zaman? 13:28