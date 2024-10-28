En hızlısı Sallyna

TÜRKIYE'DE sürdürülebilirlik konusunda en iyi örneklerden biri olan Maximiles Black The Bodrum Cup, 36. yılında da denizde büyük bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Kazanmaya Yeken Aç ana temasıyla denize açılan yelkenciler, beş gün boyunca hem kıyasıya bir rekabet içinde yarıştı hem de eğlendi. Emeklerin karşılığı ise Halikarnassos'ta yapılan ödül töreninde alındı. Maximiles Bodrum Cup'ın şampiyonları; Yarışta, Maximiles Black Genel Şampiyonu - Gara Poşet, Challenge Kupası - Daima, 36. Yıl Özel Kupası - Sallyna, Opet Cruiser Kupası - Anadolu Hayat Emeklilik Pupa, Bodrum'un En Hızlısı (12 mil) - Sallyna oldu.