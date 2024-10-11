  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Sporlar

147 yıllık gelenek bitti

Teniste geleneğe bağlılıyla bilinen Wimbledon, teknolojiye yenik düştü. 147 yıldır olan çizgi hakemlerinin görevine son veren organizasyon, yeni sezonda yapay zekaya geçeceğini açıkladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
147 yıllık gelenek bitti

Tarihin en eski tenis turnuvasındaki değişimin ardından çizgi kararlarında insan gözüne güvenen tek bir Grand Slam kaldı. Fransa Açık'ta çizgi hakemleri görev yapmaya devam edecek.

MARATONDA GERİ SAYIM

46. İstanbul Maraton'u için geri sayım başladı. İş Bankası'nın desteğiyle 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan organizasyonda 4'ü Türk olmak üzere 47 elit atlet yarışacak. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, toplantıda yaptığı konuşmada, "Spor hayatları iyileştiriyor ve değiştiriyor" ifadelerini kullandı. Maratona toplamda 40 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

MAZRAOUİ ŞOK ETTİ

Manchester United'ın sağ beki Noussair Mazraoui ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Faslı oyuncuda kalp ritim bozukluğu teşhis edildiği bildirildi. Mazraou'nin yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

PANA BALDOCK'A AĞLIYOR

Panathinaikos'un Yunan oyuncusu George Baldock'un (31) evindeki havuzda ölü bulunması Yunanistan'ı yasa boğdu. Vefatından 3 gün önce maçta forma giyen Baldock'un ilk adli tıp incelemesinde cinayet şüphesi olmadığı bildirildi.

FİLEDE 2. HAFTA BAŞLIYOR

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta maçları bugün başlıyor. Günün programı: 14.00: Sarıyer Belediyespor- Beşiktaş, 18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı. Yarın: 14.00: VakıfBank-Kuzeyboru, 15.00: Aydın BŞB-THY, 15.00: Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor 18.00: Bahçelievler- Keçiören Belediyesi, 19.00: Aras Kargo-Galatasaray.

LEE TARİHE GEÇTİ

Tarihinde ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket'te Maccabi'ye gitmesi beklenen Saben Lee şova devam ediyor. Murcia karşısında 36 sayı atan yıldız, FMP SoccerBet'i 101-97 yendikleri maçta 43 sayıyla lig rekoru kırdı.

Mourinho o isimde ısrarcı! Ön çalışmalar başladı...
İşte G.Saray'ın ocak ayı bombası! Beşiktaş'a karşı şov yapmıştı
DİĞER
O isimleri hatırlamayacaksınız bile! Süper Lig tarihinin en iyi Brezilyalıları belli oldu: Tam 50 yıldız futbolcu…
Rapçi Deha Tuzcu kadın cinayetlerini övdü! Telif bile aldığı ortaya çıktı! Sözde Rapçi Maho G. ise şehitlerimize hakaret etti
F.Bahçe'de Osayi çıkmazı!
Yönetim kesenin ağzını açtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! 00:16
İtalya ve Belçika yenişemedi! İtalya ve Belçika yenişemedi! 00:16
Fransa'dan farklı galibiyet! Fransa'dan farklı galibiyet! 00:16
Beşiktaş İtalya'da kazandı! Beşiktaş İtalya'da kazandı! 00:16
Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! 00:15
Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! 00:14
Daha Eski
İtalya ve Belçika yenişemedi! İtalya ve Belçika yenişemedi! 00:14
Fransa'dan farklı galibiyet! Fransa'dan farklı galibiyet! 00:09
Beşiktaş İtalya'da kazandı! Beşiktaş İtalya'da kazandı! 00:00
F.Bahçe'de Osayi çıkmazı! F.Bahçe'de Osayi çıkmazı! 23:51
Türk derbisini F.Bahçe kazandı! Türk derbisini F.Bahçe kazandı! 23:32
Erciyes uzatmalarda turladı! Erciyes uzatmalarda turladı! 23:32