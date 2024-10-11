147 yıllık gelenek bitti

Tarihin en eski tenis turnuvasındaki değişimin ardından çizgi kararlarında insan gözüne güvenen tek bir Grand Slam kaldı. Fransa Açık'ta çizgi hakemleri görev yapmaya devam edecek.

MARATONDA GERİ SAYIM

46. İstanbul Maraton'u için geri sayım başladı. İş Bankası'nın desteğiyle 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan organizasyonda 4'ü Türk olmak üzere 47 elit atlet yarışacak. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, toplantıda yaptığı konuşmada, "Spor hayatları iyileştiriyor ve değiştiriyor" ifadelerini kullandı. Maratona toplamda 40 binden fazla kişinin katılması bekleniyor.

MAZRAOUİ ŞOK ETTİ

Manchester United'ın sağ beki Noussair Mazraoui ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Faslı oyuncuda kalp ritim bozukluğu teşhis edildiği bildirildi. Mazraou'nin yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

PANA BALDOCK'A AĞLIYOR

Panathinaikos'un Yunan oyuncusu George Baldock'un (31) evindeki havuzda ölü bulunması Yunanistan'ı yasa boğdu. Vefatından 3 gün önce maçta forma giyen Baldock'un ilk adli tıp incelemesinde cinayet şüphesi olmadığı bildirildi.

FİLEDE 2. HAFTA BAŞLIYOR

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ikinci hafta maçları bugün başlıyor. Günün programı: 14.00: Sarıyer Belediyespor- Beşiktaş, 18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı. Yarın: 14.00: VakıfBank-Kuzeyboru, 15.00: Aydın BŞB-THY, 15.00: Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor 18.00: Bahçelievler- Keçiören Belediyesi, 19.00: Aras Kargo-Galatasaray.

LEE TARİHE GEÇTİ

Tarihinde ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket'te Maccabi'ye gitmesi beklenen Saben Lee şova devam ediyor. Murcia karşısında 36 sayı atan yıldız, FMP SoccerBet'i 101-97 yendikleri maçta 43 sayıyla lig rekoru kırdı.