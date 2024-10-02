Türk derbisi! Fenerbahçe - Beşiktaş

FIBA Kadınlar Süper Kupa 2024'ün şampiyonu Türk derbisiyle belli olacak. Geçen sezonun FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası finalisti Beşiktaş, FIBA Süper Kupa'nın 13'üncüsünde kozlarını paylaşacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak dev maç, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe, Fransa'dan LDLC ASVEL Feminin'i yenerek kupaya uzandı. Avrupa Kupası şampiyonu İngiliz ekip London Lions, organizasyondan çekilme kararı aldığı için Beşiktaş, tarihinde ilk kez kupada oynama hakkını kazanmıştı.

F.BAHÇE REKORLA ŞAMPİYON

İLKİ 2009'da düzenlenen FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın geçmişinde, Türk takımlarından Galatasaray 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez kaybetti. Kadınlar Süper Kupa'yı ilk kez mücadele ettiği geçen sezon kazanan Fenerbahçe, aynı zamanda kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım olmayı başardı. Fransız temsilcisi LDLC ASVEL Feminin karşısında sarı-lacivertlilerin attığı 109 sayı, 12 kez düzenlenen organizasyonda bir takımın attığı en yüksek sayı olarak tarihe geçti. Süper Kupa'da 4 kez mutlu sona ulaşan Rus ekip UMMC Ekaterinburg, kupayı en çok kazanan takım durumunda.