  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Diğer Sporlar

Corendon Airlines A. Efes'le uzattı

Anadolu Efes ile Corendon Airlines arasındaki iş birliği anlaşması yenilendi. 2020 yılından bu yana lacivert-beyazlılara destek olan ve bunu bir yıl daha uzattıklarını belirten, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Anadolu Efes'e yeni sezonda başarılar diliyor, yeni hedeflere yol alırken yanlarında olmaktan onur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Corendon Airlines A. Efes'le uzattı
Anadolu Efes ile Corendon Airlines arasındaki iş birliği anlaşması yenilendi. 2020 yılından bu yana lacivert-beyazlılara destek olan ve bunu bir yıl daha uzattıklarını belirten, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Anadolu Efes'e yeni sezonda başarılar diliyor, yeni hedeflere yol alırken yanlarında olmaktan onur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum" dedi.
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Zalewski gerçekleri ortaya çıktı! Transfer...
DİĞER
İşte 6. sezondan ilk kare! Kuruluş Osman sete çıktı!
Narin'in annesi, amcası ve ağabeyinin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı! Kimler serbest bırakıldı?
F.Bahçe'de Medina düğümü çözülüyor!
Beşiktaş'a Mane müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:24
Antalyaspor Townsend ile imzaladı! Antalyaspor Townsend ile imzaladı! 01:23
Osimhen sahaya indi Osimhen sahaya indi 01:21
SPK’dan müjde SPK’dan müjde 01:21
Galatasaray Daikin şampiyon Galatasaray Daikin şampiyon 01:22
Townsend imzayı attı Townsend imzayı attı 01:23
Daha Eski
Bursaspor üst turda! Bursaspor üst turda! 22:28
Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor Rabiot için kapışma! İmzayı atıyor 22:28
Zalewski transferinde şok gelişme! Zalewski transferinde şok gelişme! 22:28
G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... G.Saray'a Ziyech şoku! F.Bahçe derbisinde... 22:28
G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! G.Saray'ın ilgilendiği yıldıza Beşiktaş kancası! 22:28
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 22:41