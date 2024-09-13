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Corendon Airlines A. Efes'le uzattı
Anadolu Efes ile Corendon Airlines arasındaki iş birliği anlaşması yenilendi. 2020 yılından bu yana lacivert-beyazlılara destek olan ve bunu bir yıl daha uzattıklarını belirten, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Anadolu Efes'e yeni sezonda başarılar diliyor, yeni hedeflere yol alırken yanlarında olmaktan onur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum" dedi.
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