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1 gümüş, 3 bronz

PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde Türkiye, 4 madalya elde etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
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1 gümüş, 3 bronz

PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde Türkiye, 4 madalya elde etti. Oyunlara 8 milli para masa tenisçiyle katılan Türkiye, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

HALAYLA KARŞILANDI

PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda para halterde tarihi bir başarıya imza atan milli sporcu Abdullah Kayapınar, memleketi Sivas'ta halaylarla karşılandı.

KADINLAR BAŞLIYOR

Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon 8 Eylül Pazar günü başlayacak. Ligde ikinci devre 26 Ocak 2025'te başlayacak. Son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025'te oynanacak.

ASLAN VEDA ETTİ

Paralımpık Oyunları'nda erkekler 100 metre serbest S8 sınıfında milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, genel sıralamada 1.00.64'lük zamanıyla 10'uncu oldu ve oyunlara veda etti.

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