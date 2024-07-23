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İmzamızı atacağız

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlar öncesinde konuştu ve "Tokyo'yu güzel bitirmiştik, Paris'te de inşallah güzel şeylere imza atıp geri dönmek istiyoruz" dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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İmzamızı atacağız

Mıllı boksör Busenaz Sürmeneli, milli okçumuz Mete Gazoz ile Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışında yapılacak geçit töreninde ay-yıldızlı bayrağımızı taşıyacak olmanın gururunu yaşadığını söyledi: "Mutluyuz ve takım olarak da iyi şekilde gidiyoruz. Tokyo'yu güzel bitirmiştik, Paris'te de inşallah güzel şeylere imza atıp geri dönmek istiyoruz. Çok çalışıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıp en güzel şekilde ülkemize döneceğiz inşallah

AYRI BİR MOTİVE OLDUM

Haberı duyduğum esnada antrenmana gidiyordum. Açıkçası ayrı bir motive oldum. 2016 yılında olimpiyatların açılışında bayrağımızı taşıyanları televizyonun karşısında izlerken şimdi bayrağımızı 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ben taşıyor olacağım. Çok ama çok farklı duygular. Çok mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim. Nasıl ki Tokyo'da en çok madalyayı aldıysak şimdi de buna Paris'te yenisini ekleyeceğimizi size söyleyebili

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