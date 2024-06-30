98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame kazandı

98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame isimli safkan jokeyi Akın Sözen ile kazandı.

BİRİNCİYE 13,5 MİLYON LİRA

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

REKOR BOLD PİLOT'IN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 1927'den beri düzenlenen klasikte, rekor Bold Pilot'ın.

Hikayesi filmlere konu olan efsane safkanın 1996'da koştuğu 2 dakika 26 saniyelik derecesi, 27 yıldır geçilemedi.