Romula Göztepe'de

Lig'in yeni ekibi Göztepe, transfere devam ediyor. Kısa bir süre önce 29 yaşındaki sol bek Silva'yı alan sarı-kırmızılılar, şimdi de 22 yaşındaki Brezilyalı Romulo'yla imza attı. Ara transferde A.Paranaense'den gelen genç santrfor, 13 maçta 5 gol, 3 asist katkısıyla takımının Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. Göz-

TFF, yabancı futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerini duyurdu. Kulüplerin kontrat imzalayacakları 1 Ocak 2002 ve sonraki tarih doğumlu yabancı uyruklu futbolcuları için fon bedeli ödemeyeceği belirtildi. 1 futbolcuya 170 bin TL fon payı ödenecek listede 12 futbolcuya 7.3 milyon TL ödenecek.

PEDRİNHO KOCAELİ'DE

Pedrinho Kocaeli'de TRENDYOL 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Kocaelispor, Ankaragücü'nden ayrılan Pedrinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 8 numara pozisyonunda oynayan 30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçen sezon Türkiye Kupası da dahil 25'i ilk 11 olmak üzere 36 maçta forma giyerken, 4 gol attı, 3 de asist yaptı.

SULTANLAR SAHNEDE

MİLLETLER Ligi Finalleri'nde Filenin Sultanları, bugün parkeye çıkıyor. Tayland'ın başkenti Bangkok'taki dev organizasyonda Filenin Sultanları, bugün saat 16.30'da çeyrek finalde Polonya'yla karşılaşacak. Yarı finale yükselmemiz halinde rakibimiz, İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.