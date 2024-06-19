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Rakibimiz belli oluyor

Milletler Ligi final etabına kalmayı başaran Filenin Sultanları'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakibi de bugün belli oluyor.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Rakibimiz belli oluyor

MİLLETLER Ligi final etabına kalmayı başaran Filenin Sultanları'nın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakibi de bugün belli oluyor. Sultanların ikinci torbadan katılacağı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kura çekimi, bugün saat 14.00'te başlayacak.

VE CELTİCS ŞAMPİYON

NBA finali 5. maçında Dallas'ı evinde 106- 88 yenen Boston Celtics, seriyi 4-1 kazanarak şampiyon oldu. Celtics, 16 yıl sonra kupayı müzesine götürdü. 18. şampiyonluğuna ulaşan Celtics, Lakers'ı (17) geçerek NBA tarihinde en fazla kupa kazanan takım oldu.

Madar da gitti

FENERBAHÇE, Calathes ve Sestina'nın ardından 23 yaşındaki oyun kurucusu Madar ile de yollarını ayırdıklarını açıkladı. 1.90 boyundaki İsrailli basketbolcu, bu sezon Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Aslan'a smaçör

SULTANLAR Ligi'nde güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Polonya'nın Rzeszow takımından Gürcistanlı voleybolcu Ana Kalandadze'yi transfer etti. 25 yaşında ve 1.86 boyundaki genç smaçörle 1 yıllık sözleşme imzalandı.

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