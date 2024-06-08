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Etnospor'a ilgi büyük! Bilal Erdoğan: Hedefimiz kültürlü çocuklar yetiştirmek

İstanbul’da devam eden Etnospor Kültür Festivali, büyük ilgi görüyor. Bu ilgiye çok sevindiklerini belirten Bilal Erdoğan ”Çocukların yetişkinliğe gitmeden önce, ‘Benim kültürüm ne kadar güçlü, zengin ve derinlikli’ diye hissetmesini hedefliyoruz” dedi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Etnospor'a ilgi büyük! Bilal Erdoğan: Hedefimiz kültürlü çocuklar yetiştirmek

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Yaklaşık 30 ülkenin katıldığı festivalde geleneksel sporlar, el sanatları, çocuk oyunları ve tatlar vatandaşlarla buluşuyor. Her sene daha da artan bir ilgiyle düzenlenen organizasyonu yerinde takip eden DEK Başkanı Bilal Erdoğan, "Açılış için geldiğimiz zaman buradaki müthiş kalabalığı görünce çok mutlu olduk. Çocukların yüzlerindeki tebessümü ve mutluluğu görünce biz de sevindik. Yaptığımız işin en önemli hedef kitlesi çocuklarımız ve gençlerimiz" dedi.

DÜNYANIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

"Burada sadece Anadolu'nun değil, dünyanın kültürel zenginliğini yaşatmaya çalışıyoruz" diyen Bilal Erdoğan, "Her şeyden küçük birer, seyirlik sunmaya çalışıyoruz. Atlı sporlarımızı, folklorumuzu, halk danslarımızı, kıyafetlerimizi, yemeklerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. El sanatlarımızla Anadolu'nun yöresel zenginliğini gösteriyoruz. Ayrıca komşu coğrafyalardan, gönül coğrafyalarından, yakından uzaktan başka kültürlerin de sporlarını, sanatlarını, lezzetlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Bu şekilde karşılıklı kültürel paylaşım ile barışa katkı sağlamaya çalışıyoruz. Diğer yandan çocuklarımızın kendi kültürel zenginliğine aşina bir şekilde yetişmelerini istiyoruz. Çocukların yetişkinliğe gitmeden önce, 'Benim kültürüm ne kadar güçlü, zengin ve derinlikli' diye hissetmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ATLI OKÇULAR NEFES KESTI

Etnospor Kültür Festivali'nde Balıkesir Karasi Atlı Binicilik ve Savaş Sanatları Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı. Atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride, geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular önce tribünleri selamladı. Biniciler daha sonra ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi. Gösteride atlı okçuların kale burçlarına atışları da canlandırıldı.

DOST ÜLKE AZERBAYCAN'DAN DANS GÖSTERISI

6. Etnospor Kültür Festivali'nde Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi beğeni topladı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalin atlı sporlar alanında yapılan etkinlikte Azerbaycan ekibi, geleneksel danslarını ve at üzerinde yaptıkları akrobatik hareketlerle hünerlerini sergiledi. 6 dansçı, koşan atların üzerinde birbirlerinin omuzlarına çıkarak kule oluşturdu ve Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının açarak izleyicileri selamladı. Azerbaycan-Karabağ Atlı Dans Ekibi'nin gösterisi sırasında tribünlerin tamamı doldu.

ÇOCUKLAR İLK DEFA GÖRDÜLER

Erdoğan, Etnospor'a gelen çocukların birçok şeyi ilk kez gördüğünü aktararak, "Buraya gelen çocuklarımız, Anadolu'nun farklı bölgelerinin kültürlerini, geleneksel sporlarımızın bazılarını ilk defa deneyimleme fırsatı buluyor. El sanatlarımızın birçoğunu nasıl yapıldığını, ne olduğunu ilk defa görüyor. Yöresel lezzetlerimizden bazılarına ilk defa şahit oluyor" diye konuştu.

YOZLAS.MAYA İTİRAZIMIZ VAR

Gelecek neslin kültürel zenginliğin önemini kavraması için çalıştıklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın kültürel kimliksizleşmesine ve yozlaşmasına itirazımız var. Bu kültürel yozlaşma, Batı medeniyetinin kendi kültürünü bütün kültürlerden üstün gösterme çabası, bugün İsrail'in soykırımına olanak tanıdı. İnsanların kendi kültürel zenginliklerini özgürce, özgüvenle, komplekssiz bir biçimde sergileyebildiği ve karşılıklı olarak bu temelde ilişki ile iletişim kurduğu bir dünyayı hayal ediyoruz. Bu yönüyle konfederasyonumuzun temel değerlerinden bir tanesi barış. İnşallah bunları görerek yetişen çocuklar dünyanın kültürel zenginliğinin ne kadar önemli bir değer olduğunu bilincinde olacak. Soyu tükenmekte olan bir bitki veya hayvan türüyle ilgili insanlar seferber olurken bir kültürün soyu tükensin, o kültürün temsilcisi kalmasın diye uğraşanların kendilerinden utanması, bunu yapamaması gerektiğini düşünüyoruz."

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