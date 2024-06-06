Etnospor başlıyor

Başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun gelenekselleştirdiği Etnospor Kültür Festivali, bugün İstanbul'da başlıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenecek festival, 4 gün sürecek. Atatürk Havalimanı'ndaki organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz katılabilecek.

30 ÜLKE KATILIYOR

Festivale 30 ülkeden katılım sağlanacak. Geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi, sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek. Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek ok atma, at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz deneyimleme fırsatı yakalayacak.