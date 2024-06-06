Haberler Diğer Sporlar 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan konuştu

6. Etnospor Kültür Festivali'nde Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan konuştu

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın sözleri...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 12:17 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2024 Perşembe 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
6. Etnospor Kültür Festivali'nde Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan konuştu

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan açıklama yaptı.

İŞTE ERDOĞAN'IN SÖZLERİ:

Geleceğimizi güzelleştirmek elimizde. Köklerimizden aldığımız ilham, geleneklerimizden aldığımız zenginlik, bizlere güçlü ve aydınlık ayrındalar vadediyor.

"OYUNLARI OYNAYARAK ANALİTİK DÜŞÜNME KABİLİYETİ KAZANACAKSINIZ"

"Burada oynadığınız oyunları, izlediğiniz sporları asla unutmayın. Öğrendiğiniz oyunları okullarınızda ve sokaklarınızda güvenli bir şekilde arkadaşlarınızla oynamalısınız. Göreceksiniz ki eğlenirken birçok şey de öğrenmiş olacaksınız. Bunların temelinde de saygı, dayanışma ve neşe dolu doyasıya eğleneceğiniz bir festival olmasını bekliyorum. Genç kardeşlerim enerjinizin ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Enerjinizi ve vaktinizi değerlendireceğiniz birçok oyun içeriği mevcut. Burada edindiğiniz tecrübeyi hayatınız boyunca icra edin, unutmayın. Göreceksiniz ki fiziksel olduğu kadar analitik düşünme becerileriniz de artacaktır."

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ... Günün transfer sürprizi!
G.Saray'dan Buruk kararı!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Ve Galatasaray'ın ilk bombası! Mertens'in yerine yıldız 10 numara...
İlk TAKVİM'den okudunuz! PKK'nın 'seçim' maskeli 'teröristan' tezgahı çöktü: Mehmetçik korkusu sandık toplattı | MSB'den açıklama
İspanyollar transferi duyurdu! G.Saray ve Martial...
Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa Atletizm Şampiyonası İtalya'da start alıyor!
"Halkımızın Etnospor'a çok ciddi teveccühünü gördük"
UÇAK BİLETİ TAVAN FİYATI AÇIKLANDI 2024
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Günün transfer sürprizi! Günün transfer sürprizi! 11:59
Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman? Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman? 11:47
G.Saray'dan Buruk kararı! G.Saray'dan Buruk kararı! 11:45
Ermenistan - Kazakistan maçı ne zaman? Ermenistan - Kazakistan maçı ne zaman? 11:45
İskoçya - Finlandiya maçı ne zaman? İskoçya - Finlandiya maçı ne zaman? 11:42
İspanyollar transferi duyurdu! G.Saray ve Martial... İspanyollar transferi duyurdu! G.Saray ve Martial... 11:41
Daha Eski
Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı! Ali Koç'tan 4 futbolcu ve Galatasaray itirafı! 11:16
Buruk ayrılığı onaylayacak mı? Buruk ayrılığı onaylayacak mı? 10:46
Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın! Cedric Kipre Trabzonspor'a çok yakın! 10:43
Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu! Giovanni van Bronckhorst'un yardımcıları belli oldu! 10:25
BARAJ DOLULUK ORANLARI BARAJ DOLULUK ORANLARI 10:04
Polonya - Ukrayna maçı ne zaman? Polonya - Ukrayna maçı ne zaman? 09:55