Haberler Diğer Sporlar Avantaj A.Efes’te

Avantaj A.Efes’te

T.Telekom, çeyrek final 2. maçında bugün 18.00'de A.Efes'i ağırlayacak. İlk maçı 99-79 kazanan A.Efes galip gelirse, yarı finale çıkacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avantaj A.Efes’te

T.Telekom, çeyrek final 2. maçında bugün 18.00'de A.Efes'i ağırlayacak. İlk maçı 99-79 kazanan A.Efes galip gelirse, yarı finale çıkacak. Serinin galibi, K.Yaka-G.Saray eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

CELTICS'TEN 3'TE 3

NBA Doğu Konferansı yarı finalinde evinde Cleveland'ı 113- 98 yenen ve seriyi 4-1 kazanan Boston Celtics, finale çıktı. Celtics, üst üste 3. kez konferans finaline yükseldi. Celtics, finalde NY Knicks-I.Pacers galibiyle karşılaşacak.

İTALYA'DAN SİFTAH

FİLENİN Sultanları'nın da yer aldığı Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Almanya'yı 3-1 yendi. 14 Mayıs'ta Polonya'ya 3-0 yenilen İtalya, Antalya etabındaki 2. maçından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

İlkay Gündoğan gelişmesi! Galatasaraylı yıldızla telefonla görüştü
Reklam
DİĞER
“Kendine bunu niye yaptın?” Estetik tutkunu Serap Paköz’ün son hali şoke etti! Sosyal medya onu konuştu!
Serdar Sertçelik'in kaçış trafiği belli oldu! Ankara'dan Kos'a firarın mimarı ortaya çıktı! Uğur Dündar inkar etmişti! Yazı dizisi ele verdi
Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a flaş cevap!
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Beko seride öne geçti!
İtalya galibiyetle tanıştı!
İOKBS 2024 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Deprem mi oldu son dakika 17 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (17 Mayıs Cuma)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:40
F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! F.Bahçe'den Merih'e sürpriz hediye! 01:38
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:28
Barça Lopez'le kazandı! Barça Lopez'le kazandı! 00:26
Beşiktaş seride avantajı kaptı! Beşiktaş seride avantajı kaptı! 23:09
G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu G.Saray'ın korktuğu başına geldi! Planlar altüst oldu 23:01
Daha Eski
Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! Montella'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü! 23:01
Bodrum yarı finale yükseldi! Bodrum yarı finale yükseldi! 23:01
Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı Ferdi'de imza an meselesi! İşte yeni takımı 23:01
Çorum FK yarı finalde! Çorum FK yarı finalde! 23:01
İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı İşte Mourinho'nun kariyerindeki tazminat miktarı 23:01
Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek Cimbom'a Alman Panzeri! Bedelsiz gelecek 23:01