Avantaj A.Efes’te

T.Telekom, çeyrek final 2. maçında bugün 18.00'de A.Efes'i ağırlayacak. İlk maçı 99-79 kazanan A.Efes galip gelirse, yarı finale çıkacak. Serinin galibi, K.Yaka-G.Saray eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.
CELTICS'TEN 3'TE 3
NBA Doğu Konferansı yarı finalinde evinde Cleveland'ı 113- 98 yenen ve seriyi 4-1 kazanan Boston Celtics, finale çıktı. Celtics, üst üste 3. kez konferans finaline yükseldi. Celtics, finalde NY Knicks-I.Pacers galibiyle karşılaşacak.
İTALYA'DAN SİFTAH
FİLENİN Sultanları'nın da yer aldığı Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya, Almanya'yı 3-1 yendi. 14 Mayıs'ta Polonya'ya 3-0 yenilen İtalya, Antalya etabındaki 2. maçından galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.