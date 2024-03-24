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Karşıyaka'da Ufuk Sarıca depremi

Basketbolda Beşiktaş karşısında alınan ağır mağlubiyetin ardından Karşıyaka'da Ufuk Sarıca depremi yaşanıyor. İzmir ekibinin taraftarları Sarıca'yı istifaya davet etti.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 14:30
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Karşıyaka'da Ufuk Sarıca depremi

Avrupa'dan üst üste üçüncü yıl erken elendikten sonra bu sezon tek hedefi olarak kalan Basketbol Süper Ligi'nde en yakın rakibi Beşiktaş'a deplasmanda 49 sayı farkla 115-66 yenilen Pınar Karşıyaka büyük hayal kırıklığı yaşarken taraftarını da çok kızdırdı. Bu yenilginin ardından birçok yeşil-kırmızılı taraftar, antrenör Ufuk Sarıca'yı istifaya davet etti.

Ligde üst üste 3 galibiyet alıp normal sezonu ilk 4 sıra içerisinde bitirmeyi büyük oranda garantiledikten sonra üçüncülük yarışında Beşiktaş'a konuk olan Karşıyaka henüz ilk periyotta 18 sayı farkla geriye düştü. İkinci periyotta yabancılardan Carey de sakatlanınca yeşil-kırmızılılar tamamen oyundan koptu. Henüz üçüncü periyotta rakibine rekor oranda 93 sayı şansı veren İzmir ekibi, 51 sayı farkla geriye düştüğü maçtan 115-66 yenik ayrıldı.

Pınar Karşıyaka bu mağlubiyetle üçüncülük yarışında havlu atarken taraftarlar da takıma ve antrenör Ufuk Sarıca'ya tepki gösterdi. Sosyal medyada bazı taraftarlar ve taraftar sayfaları, 9 yıl önce kulübe şampiyonluk dahil 3 kupa kazandıran, 5 sezondur aralıksız dümende olan Ufuk Sarıca'yı istifaya davet etti. Maçın ardından çok üzgün olduklarını açıklayan Ufuk Sarıca, "Tarifi çok zor, can acıtan bir mağlubiyet oldu. Oynadığımız oyunun bir mazereti olamayacağı gibi, rakibimizin tüm maç oynadığı iyi basketbolun da hakkını vermeliyiz. Maçın hiçbir bölümünde basketbolun gerçeklerine ve takım karakterine sahip olamadık. Carey'nin sakatlığı da diğer bir üzüntümüz oldu. Basketbol kariyerimde yaşamadığım tarzdaki bu gece için tüm sorumluluğu alıp en başta kendi adıma, daha sonra da takımım adına camiamızdan özür diliyorum" dedi.

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