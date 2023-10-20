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MVP Shengelia

İtalyan ekibi Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 06:50
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MVP Shengelia

İtalyan ekibi Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. 32 verimlilik puanına ulaşan Shengelia takımının ALBA Berlin'i 87-76 yendiği maçta 26 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.

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