MVP Shengelia

İtalyan ekibi Virtus Bologna forması giyen Tornike Shengelia, THY Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en değerli oyuncusu seçildi. 32 verimlilik puanına ulaşan Shengelia takımının ALBA Berlin'i 87-76 yendiği maçta 26 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.
Mete'yle coştu!
Okçuluk Milli Takım Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu sonrası lisanslı sporcu sayısının 35 binlerden 60 binlere yükseldiğin kaydetti. "Bu sporun tabana yayılması için başarıydı" dedi.
F1'de durak ABD
F1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, ABD'de sezonun 19. yarışıyla sürecek. Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 21 Ekim Cumartesi günü 24.00'te başlayacak.