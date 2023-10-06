Aktüel haberler

Formula 1'de sezonun 18. yarışına Katar ev sahipliği yapacak. Sprint sıralama turu yarın 16.00 ve 20.30'da olacak. Yarış ise pazar 20.00'de start alacak

Serbest dalış sporcusu Necati Gül, Dünya Şampiyonası'nda 74 metre derinliği 2 dakika 23 saniyelik zamanıyla tamamladı. Gül, böylece kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, tek maçla başlıyor. Samsunspor, saat 19.00'da Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacak.

Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki maç, 04.00'te başlayacak. Millilerin 4 maçta 1 galibiyeti bulunuyor