Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler

Aktüel haberler

İşte günün öne çıkan spor haberleri...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Aktüel haberler

Formula 1'de sezonun 18. yarışına Katar ev sahipliği yapacak. Sprint sıralama turu yarın 16.00 ve 20.30'da olacak. Yarış ise pazar 20.00'de start alacak

Serbest dalış sporcusu Necati Gül, Dünya Şampiyonası'nda 74 metre derinliği 2 dakika 23 saniyelik zamanıyla tamamladı. Gül, böylece kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, tek maçla başlıyor. Samsunspor, saat 19.00'da Merkezefendi Belediyesi ile karşılaşacak.

Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında Finlandiya ile karşılaşacak. Japonya'nın başkenti Tokyo'daki maç, 04.00'te başlayacak. Millilerin 4 maçta 1 galibiyeti bulunuyor

DİĞER
SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE EXXEN CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi Spartak Trnava Fenerbahçe maç kanalı şifresiz mi?
AK Parti’de demokrasi şöleni! Türkiye Yüzyılı’nda Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oluyor: Kongre sonrası rota yerel seçimler
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE)
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE)
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yolculuk başladı
Koşu 29 Ekim’de
Altın fiyatları canlı kur takibi!
TV8, 5 FREKANS BİLGİLERİ - tv 8,5 CANLI İZLE! Fenerbahçe maçı tv 8,5'ta mı?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? (2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yola devam Yola devam 01:45
Slovakya kralı Slovakya kralı 01:43
İlk suçlu geldi İlk suçlu geldi 01:43
Rakip Milano Rakip Milano 01:41
Bir başkadır Bir başkadır 01:40
Djiku milli takımda Djiku milli takımda 01:39
Daha Eski
3 puanı hak ettik 3 puanı hak ettik 01:38
F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) F.Bahçe Slovakya'da kazandı! (ÖZET İZLE) 01:20
Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) Beşiktaş evinde yıkıldı! (ÖZET İZLE) 01:20
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM 01:20
Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı Beşiktaş'ta yönetim olağanüstü toplandı 01:20
İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... İsmail Kartal açıkladı: King'in sakatlığı... 01:20