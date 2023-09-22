Hedef 200 bin genç

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik Oyunları lansmanına katıldı. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da yer aldı. Bakan Bak, "Burada güzel bir enerji var. Geçen yıl 155 bin genç katıldı. Bu güçlü bir organizasyon olduğu anlamına geliyor. Bu yıl 4 farklı kategoride ve 34 branştaki müsabakalarda hedef 200 bin gence ulaşmak" dedi.

BAŞKANIMIZ SAYESİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelen birisi olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Biz gençlerimizin emrindeyiz. Her zaman onların yanındayız. Türkiye genç nüfusa sahip güçlü bir ülke. Gençlik ve spor olarak çok şanslıyız. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan sporun içerisinden gelen birisi. Sporun ve gençlerin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen birisi. Spor ve tesis altyapımız çok güçlü" diye konuştu.