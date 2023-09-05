Gurur duyduk

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda madalyaları toplayan mili sporcuları kutladı. Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı: Milli sporcularımız 28'i altın, 32'si gümüş ve 59'u bronz olmak üzere toplam 119 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. 38 ülkeden 3 bine yakın sporcu ile antrenör, hakem, idareci, federasyon başkanları ve temsilcilerin katıldığı bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri de kutluyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.
Gençlikve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda madalyaları toplayan mili sporcuları kutladı. Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı: Milli sporcularımız 28'i altın, 32'si gümüş ve 59'u bronz olmak üzere toplam 119 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. 38 ülkeden 3 bine yakın sporcu ile antrenör, hakem, idareci, federasyon başkanları ve temsilcilerin katıldığı bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri de kutluyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.