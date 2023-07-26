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Şölen başladı

Turkuvaz Medya’nın basın sponsoru olduğu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı Bodrum Yalıkavak’ta start aldı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Şölen başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası Bodrum Yalıkavak'ta başladı. Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda yerli ve yabancı sporcular Ege'nin mavi sularına yelken açtı. 250 deniz milinden oluşan parkurun tamamlanacağı 4 yarıştan oluşan programda, 450'den fazla sporcun kıyasıya mücadele etti. Yarışı Muğla'da gerçekleştiren İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu yoğun katılımdan dolayı mutlu olduğunu söyledi. 4 yarıştan oluşan "Halikarnas 100. Yıl Kupası" 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek. Organizasyonun ödül töreni ise 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

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