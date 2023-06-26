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Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda 5 madalya alan sporcular Türkiye'ye döndü

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda 5 maldaya kazanan özel sporcular, Türkiye'ye döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafile, çiçeklerle karşılandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 23:03
Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda 5 madalya alan sporcular Türkiye'ye döndü

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nı 5 madalyayla tamamlayan özel sporcular, Türkiye'ye döndü.

Berlin'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafile, burada çiçekler ve bayraklarla karşılandı.

Kafile başkanı Kerem İlgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olimpiyatların çok iyi geçtiğini belirterek, "Sporcularımız için bu organizasyon çok büyük bir tecrübe oldu. Farklı ülkelerden insanlarla tanıştılar ve farklı kültürleri tanıdılar. Mutlu ve gülen yüzlerle döndüğümüz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki hedeflerinin daha fazla sporcuyla bu organizasyona katılmak olduğunu söyleyen İlgün, "Madalya sayımızı arttırmak istiyoruz. Farklı branşlarda da Türkiye'deki sporcuların başarılı olabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz. Bir sonraki olimpiyatlar, 2027 senesinde düzenlenecek. O zamana kadar daha fazla sporcuyla ve daha fazla branşta mücadele etmek istiyoruz." diye konuştu.

Özel sporcu Ayşe Başaran, atletizmde aldığı iki madalya sonrası çok duygulandığını aktararak, "Emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Antrenmanlarımız çok güzel geçti. Bu organizasyonda bir altın madalya kazanacağımı düşünüyordum fakat ikincisi sürpriz oldu." şeklinde görüş belirtti.

Antrenör Kubulay Kızılboğa, çok önemli bir organizasyona katıldıklarını vurgulayarak, "Ayşe'ye bu başarısından dolayı teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Ayşe, benim kulübümün sporcusu. Şimdi hedefimiz kulüp müsabakalarına odaklanmak." açıklamasında bulundu.

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