2 yıl daha uzattı

2021 yılında 'Cildiniz Bize File Size Emanet' sloganı ile Türkiye Voleybol Federasyonu'yla iş birliği yaparak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin resmi sponsoru olan Bioderma, TVF ile olan anlaşmasını 2025 yılına kadar uzattı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ anlaşmayla ilgili, 'Bu yolda, bizlere değer ortaklığı ve paydaşlık yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz' dedi. NOAS Batı Avrupa Bölge Direktörü Bayram Kaymak ise; 'Türkiye Voleybol Milli Takımlar resmi sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz' diye konuştu.