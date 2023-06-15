Haberler Diğer Sporlar 2 yıl daha uzattı

2 yıl daha uzattı

2021 yılında 'Cildiniz Bize File Size Emanet' sloganı ile Türkiye Voleybol Federasyonu'yla iş birliği yaparak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin resmi sponsoru olan Bioderma, TVF ile olan anlaşmasını 2025 yılına kadar uzattı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ anlaşmayla ilgili, "Bu yolda, bizlere değer ortaklığı ve paydaşlık yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. NOAS Batı Avrupa Bölge Direktörü Bayram Kaymak ise; "Türkiye Voleybol Milli Takımlar resmi sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 06:50
2 yıl daha uzattı
2021 yılında 'Cildiniz Bize File Size Emanet' sloganı ile Türkiye Voleybol Federasyonu'yla iş birliği yaparak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'nin resmi sponsoru olan Bioderma, TVF ile olan anlaşmasını 2025 yılına kadar uzattı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ anlaşmayla ilgili, "Bu yolda, bizlere değer ortaklığı ve paydaşlık yapan sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. NOAS Batı Avrupa Bölge Direktörü Bayram Kaymak ise; "Türkiye Voleybol Milli Takımlar resmi sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.
DİĞER
Çarli İş Başında’nın seksi güzeli Cilvenaz şimdi bambaşka biri! Mine Çağlar Kondu değişimi ve mesleği ile şaşırttı!
CHP'li İBB yönetiminde değişmeyen manzara: Başakşehir'de İETT otobüsü bağlantı yoluna düştü
G.Saray'da Aubameyang tamam!
G.Saray'dan forvet hamlesi! Icardi'yle birlikte...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maça hazırım
Başkan’a armağan etti
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (14 Haziran)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" Çarpıcı Icardi sözleri! "Herkesi yanılttı" 07:18
Fofana da listede Fofana da listede 06:24
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:16
Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! Arda Güler'in annesinden flaş paylaşım! 01:13
Efeler bileti kaptı Efeler bileti kaptı 01:02
Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de Beyoğlu Yeni Çarşı 2. Lig'de 01:00
Daha Eski
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde! 00:23
Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! Ümit Milliler Azerbaycan maçına hazırlanıyor! 23:52
Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! Beşiktaş'tan kombine bilet açıklaması! 23:48
F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... F.Bahçe'den transfer açıklaması! Golcü oyuncu... 23:32
Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! Correa'dan F.Bahçe'ye transfer cevabı! 23:32