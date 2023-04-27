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Hummel geri döndü

HummelTürkiye'nin takım sporları giyim üreticisi ve dağıtıcısı CRS Spor ile gerçekleştirdiği imza töreninde takım sporlarına geri döndüğünü duyurdu. Firmanın Türkiye ve Güney Bölge Ticari Direktörü Emre Akaslan; önümüzdeki günlerde büyük bir anlaşmanın daha duyurusunu yapacaklarını açıkladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Hummel geri döndü
Hummel, Türkiye'nin takım sporları giyim üreticisi ve dağıtıcısı CRS Spor ile gerçekleştirdiği imza töreninde takım sporlarına geri döndüğünü duyurdu. Firmanın Türkiye ve Güney Bölge Ticari Direktörü Emre Akaslan; önümüzdeki günlerde büyük bir anlaşmanın daha duyurusunu yapacaklarını açıkladı.
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