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Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

Son dakika spor haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. İşte o gönderilerden bazıları...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 10:51 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 14:35
Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharem Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

En güzel günler sizlerin olsun çocuklar! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemiz ile demokrasi tarihimizin en önemli kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin beşiği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu meşaleyi sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Ulu Önder "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözleriyle geleceğin teminatı olan çocuklara inancını ve güvenini göstermiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanları için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anarken; aydınlık Türkiye'nin olduğu gibi futbolumuzun da geleceği olan değerli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarız.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Tarihimiz için bir dönüm noktası ve kayıtsız şartsız millet egemenliğinin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılında büyük bir coşku ve gurur yaşıyoruz. Gazi meclisimiz, 23 Nisan 1920'den bu yana demokrasimizin ve bağımsızlığımızın en büyük garantisidir. Atatürk'ün bütün çocuklara bayram olarak hediye ettiği, milli egemenliğimizin sembolü olan bu anlamlı gün aynı zamanda; dünya çocukları arasında sevgi, dostluk ve kardeşlik bağları oluşturmak gibi yüce bir amacı da taşımaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gelecekte tüm insanlığın barış içinde yaşayacakları bir dünya inancının Türk milletince dışavurumudur. Milletimizin ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan olarak emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

Milli egemenliğin sembolü TBMM'nin kuruluş yıldönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamı günün 103. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

Başta varlıklarıyla dünyamıza neşe katan değerli çocuklarımızın olmak üzere, tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri şükran ve saygıyla anıyoruz.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

GALATASARAY

Türlü zorluk ve fedakarlık neticesinde kazanılmış cumhuriyetimizin mihenk taşı, egemenliğimizin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. kuruluş yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, şanlı ecdadımızı minnetle yad ediyoruz. Aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Atamızın armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

FENERBAHÇE

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgelerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Sonsuz Atatürk sevgisi ve Fenerbahçe aşkıyla dolu nice 23 Nisan'lara!

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

Bugün; aziz milletimizin egemenliğinin tecelli ettiği makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümü.Türkiye Büyük Millet Meclisi, 103 yıldır aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli unsuru olarak dimdik ayakta durmaktadır.Bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla rahmetle anıyorum. Bu önemli günün aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımız başta olmak üzere dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiş olması, ülkemizin çocuklara verdiği kıymeti simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır.Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda; istikbalimizin teminatı olacak çocuklarımızın ülkemize faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü ve ülkemizdeki çocuklarımız başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

TRABZONSPOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

KAYSERİSPOR

Dünyada çocuklara bayram hediye eden tek lider, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimizle... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

BAŞAKŞEHİR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

ANTALYASPOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yılı ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

ADANA DEMİRSPOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle tesislerimizde çocuklarımızı ağırladık.

Spor dünyasından 23 Nisan mesajları!

MKE ANKARAGÜCÜ

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun. Çocuklarımızın ayrımcılıkla mücadele etmek zorunda olmadığı; eşit ve adaletli bir dünya istiyoruz.

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