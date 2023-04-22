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Milli tekvandocu Batuhan Çakmak hayatını kaybetti!

Son dakika spor haberleri... Ordu'da trafik kazası geçiren 20 yaşındaki milli tekvandocu Batuhan Çakmak, hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 16:42
Milli tekvandocu Batuhan Çakmak hayatını kaybetti!

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen otomobildeki milli tekvandocu Batuhan Çakmak (20), hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Berat Şahin (20) idaresindeki 52 DK 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şahin ile yanındakiler Batuhan Çakmak, Yasin Kaymak, Bensu Şen ve Göksu Güven, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan milli tekvandocu Batuhan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Tekvando Federasyonu, trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvandocu Batuhan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ordu bölgesi milli sporcularımızdan Batuhan Çakmak'ın elim bir trafik kazası sonucunda 20 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Genç sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tekvando camiamıza sabırlar dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

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