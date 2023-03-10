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Yeteneklilere özel!

Spor Bakanlığı, tespit edilen yetenekli gençlere spor malzemelerinden oluşan hediye çantası gönderdi...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Yeteneklilere özel!

Spor Bakanlığı, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi çerçevesinde Aydın'da yapılan taramalarda seçilen geleceğin sporcuları öğrencilerine spor malzemelerinden oluşan hediye çantası gönderdi. Proje çerçevesinde adım adım Aydın'ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Bu çerçevede Aydın genelindeki taramalara 8 bin 227'si kız, 8 bin 606'sı erkek olmak üzere toplam 16 bin 833 öğrenci katıldı. Taramalar sonunda 433'ü kız, 451'i erkek olmak üzere toplam 884 öğrenci yetenekli bulundu. Spor malzemelerinden oluşan hediye çantalarını teslim alan sporcular Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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