Haberler Diğer Sporlar Beşiktaş'ta Sime Vrsaljko transferi gündeme geldi! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta Sime Vrsaljko transferi gündeme geldi! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılarda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Yunan ekibi Olympiakos'ta beklentilerin altında kaldığı gerekçesiyle sözleşmesini fesheden Sime Vrsaljko, Beşikaş'a önerildi. İşte Şenol Güneş'in cevabı...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 16:02
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
NFL maçında kalbi durmuştu! Taburcu edildi
NFL'de korkutan olay! Damar Hamlin'in kalbi durdu
TAKDİR VE TEŞEKKÜR NASIL HESAPLANIR?
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA MÜJDE 📌
TOKİ ödemelerinde artış oranı yüzde kaç? - TOKİ aylık vade artış oranı kaç?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avustralya futbolunda tarihi ceza! Avustralya futbolunda tarihi ceza! 16:20
G.Saray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek G.Saray'dan golcü harekatı! Seferovic'in yerine gelecek 16:16
Beşikaş'ta Vrsaljko gelişmesi! Şenol Güneş'in kararı... Beşikaş'ta Vrsaljko gelişmesi! Şenol Güneş'in kararı... 16:01
Eyüpspor'un yeni hedefi Efe Sarıkaya! Eyüpspor'un yeni hedefi Efe Sarıkaya! 15:40
Operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor Operasyon başladı! 6 isimle yollar ayrılıyor 15:25
Uğurcan'dan çarpıcı istatistik! Uğurcan'dan çarpıcı istatistik! 15:09
Daha Eski
Arjantin'de Valencia çılgınlığı! Taraftarlar onu istiyor Arjantin'de Valencia çılgınlığı! Taraftarlar onu istiyor 15:02
Sneijder'den Weghorst için şok sözler! Sneijder'den Weghorst için şok sözler! 14:50
NFL maçında kalbi durmuştu! Taburcu edildi NFL maçında kalbi durmuştu! Taburcu edildi 14:38
Başakşehir'e Çinli stoper! Resmen açıklandı Başakşehir'e Çinli stoper! Resmen açıklandı 14:31
Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta? Galatasaray - Hatayspor maçı saat kaçta? 14:25
G.Saray Cengiz için 'resmen' harekete geçiyor! O detay... G.Saray Cengiz için 'resmen' harekete geçiyor! O detay... 14:18