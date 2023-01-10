Beşiktaş'ta Sime Vrsaljko transferi gündeme geldi! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Bir zamanlar Hırvatistan Milli Takımı ile harikalar yaratan Sime Vrsaljko, siyah beyazlılara önerildi.
Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Bir zamanlar Hırvatistan Milli Takımı ile harikalar yaratan Sime Vrsaljko, siyah beyazlılara önerildi.
Son olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta oynayan Sime Vrsaljko, kırmızı beyazlılarla olan sözleşmesini feshetmişti.
ŞENOL GÜNEŞ KARARINI VERDİ
Menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerilen Sime Vrsaljko hakkında Şenol Güneş'ten karar çıktı.
Şu an boşta olan 30 yaşında olan sağ bekin teknik patron Şenol Güneş'ten veto yediği belirtildi.
Yıldız oyuncu bu sezon toplamda 10 müsabakada rol almıştı