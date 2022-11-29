Delluc’tan Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı

RED Bull sporcusu Valentin Delluc'un iki bin altı yüz metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bıraktığı 'Fairy Flight' projesi, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Çekimlerinin 96 saat sürdüğü proje, Red Bull TV'den yayınlandı. Bu sayede Kapadokya'nın eşs iz güzelliği milyonlarca kişiye ulaştı.
RED Bull sporcusu Valentin Delluc'un iki bin altı yüz metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bıraktığı 'Fairy Flight' projesi, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Çekimlerinin 96 saat sürdüğü proje, Red Bull TV'den yayınlandı. Bu sayede Kapadokya'nın eşs iz güzelliği milyonlarca kişiye ulaştı.