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Delluc’tan Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı

RED Bull sporcusu Valentin Delluc'un iki bin altı yüz metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bıraktığı 'Fairy Flight' projesi, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Çekimlerinin 96 saat sürdüğü proje, Red Bull TV'den yayınlandı. Bu sayede Kapadokya'nın eşs iz güzelliği milyonlarca kişiye ulaştı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Delluc’tan Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı
RED Bull sporcusu Valentin Delluc'un iki bin altı yüz metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bıraktığı 'Fairy Flight' projesi, Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladı. Çekimlerinin 96 saat sürdüğü proje, Red Bull TV'den yayınlandı. Bu sayede Kapadokya'nın eşs iz güzelliği milyonlarca kişiye ulaştı.
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