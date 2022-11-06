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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

Trabzonspor'un ve A Milli Futbol Takımı'mızın kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in resmi Twitter hesabında samimi açıklamalarda bulundu. Uğurcan kendisine yöneltilen soruları cevaplarken, Fernando Muslera'ya dair itirafte bulundu. İşte o röportaj...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2022 Pazar 14:04
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in resmi Twitter hesabı tarafından soruları yanıtladı.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

"AVRUPA'DA EN SEVDİĞİN ŞEHİR HANGİSİ?"
"Avrupa'da birçok şehre gitme fırsatım oldu.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

En çok beğendiğim ise en son gittiğim şehir olan Paris'ti.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

Gerçekten çok kaliteli bir şehir."

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

"İDOL OLARAK ALDIĞIN KALECİ KİM?"
"Türkiye'de Muslera diyebilirim. Çok iyi bir kaleci ve ahlaklı bir sporcu. Kendime idol olarak onu görüyorum.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

Avrupa'da da David De Gea vardı ama o biraz yaşlandı tabii."

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

"ANTRENMANA GEÇ KALDIN MI?"
"Gençken geç kaldığım oldu tabii ama kaptan olduktan sonra ilk sizin gelmeniz gerekiyor.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

İlk gelmeye çelişiyorum."

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

"FUTBOL HARİCİNDEKİ FAVORİ SPORUN NE?"
"Futbolda biraz yeteneğim var.

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

Başka sporlarda yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Sadece plaj voleybolu oynamak hoşumu gidiyor."

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

"TRİBÜNLERDE DUYUNCA EŞLİK ETTİĞİN BİR BESTE VAR MI?"
"Biz dar sokaklarında, dinmeyen yağmurunda..."

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

"HİÇ AİLENİN ARABASINI İZİNSİZ KULLANDIN MI?"
"Ben arabalara çok düşkün bir insanım.

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