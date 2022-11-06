Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan Fernando Muslera itirafı!

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in resmi Twitter hesabı tarafından soruları yanıtladı.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in resmi Twitter hesabı tarafından soruları yanıtladı.
"AVRUPA'DA EN SEVDİĞİN ŞEHİR HANGİSİ?"
"Avrupa'da birçok şehre gitme fırsatım oldu.
En çok beğendiğim ise en son gittiğim şehir olan Paris'ti.
Gerçekten çok kaliteli bir şehir."
"İDOL OLARAK ALDIĞIN KALECİ KİM?"
"Türkiye'de Muslera diyebilirim. Çok iyi bir kaleci ve ahlaklı bir sporcu. Kendime idol olarak onu görüyorum.
Avrupa'da da David De Gea vardı ama o biraz yaşlandı tabii."
"ANTRENMANA GEÇ KALDIN MI?"
"Gençken geç kaldığım oldu tabii ama kaptan olduktan sonra ilk sizin gelmeniz gerekiyor.
İlk gelmeye çelişiyorum."
"FUTBOL HARİCİNDEKİ FAVORİ SPORUN NE?"
"Futbolda biraz yeteneğim var.
Başka sporlarda yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Sadece plaj voleybolu oynamak hoşumu gidiyor."
"TRİBÜNLERDE DUYUNCA EŞLİK ETTİĞİN BİR BESTE VAR MI?"
"Biz dar sokaklarında, dinmeyen yağmurunda..."
"HİÇ AİLENİN ARABASINI İZİNSİZ KULLANDIN MI?"
"Ben arabalara çok düşkün bir insanım.
Köydeyken rahmetli dedemin arabasını kaçırırdım 6-7 yaşında. Hala araba merakım devam ediyor."
"HAMSİLİ PİLAV MI, TRABZON DÖNERİ Mİ?"
"Hamsili pilavla çok aram olduğunu söyleyemem.
Trabzon dönerini daha çok tercih ediyorum."