Haberler Diğer Sporlar BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 5 Kasım Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 5 Kasım Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Megakentteki barajlarda doluluk oranı günlerdir yüzde 50'nin altında seyrederken 5 Kasım Cumartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 09:40
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 5 Kasım Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalması ancak beklenen yağışların bir türlü görülmemesiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş sürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 39,49 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞTÜ💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 22.55 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 43,88 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 3,91'e geriledi.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Cemiyet hayatının tanınmış ismi Dilek Ertek’in acı sonu! Kazayla ilgili flaş gelişme!
Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Bu tarihten önce ödeyenler yararlanacak! İşte detaylar
Çarpıcı yorum! "Benim tanıdığım Şenol hoca..."
Aslantepe'de dev derbi! İşte G.Saray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maraton şöleni
Büyük zenginlik
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (5 Kasım Cumartesi)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
5 Kasım Döviz Kuru - Euro, dolar, gram altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih İpcioğlu Dünya Kupası 1. ayak elemelerini geçti Fatih İpcioğlu Dünya Kupası 1. ayak elemelerini geçti 09:19
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (5 Kasım Cumartesi) Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (5 Kasım Cumartesi) 09:15
Flaş sözler! "Sonucu kestirmek güç ama..." Flaş sözler! "Sonucu kestirmek güç ama..." 08:55
Çarpıcı yorum! "Benim tanıdığım Şenol hoca..." Çarpıcı yorum! "Benim tanıdığım Şenol hoca..." 07:50
Kerem Aktürkoğlu rahat Kerem Aktürkoğlu rahat 06:33
Masuaku'yu uyardı Masuaku'yu uyardı 06:27
Daha Eski
F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi F.Bahçe çıtayı yükseltti! Jesus Avrupa'da kupa için o ismi istedi 00:55
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:34
F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! F.Bahçe Beko Barça'ya takıldı! 00:26
Buruk'un derbi planı belli oldu! Buruk'un derbi planı belli oldu! 23:58
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25
Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" Torrent'ten G.Saray sözleri! "Büyük bir hataydı" 23:25