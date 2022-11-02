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‘Erdoğan’ın eseri’

Spor Bakanı Kasapoğlu, pek çok sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genç odaklı siyasetiyle çözdüklerini dile getirdi.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
‘Erdoğan’ın eseri’
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. 81 il 254 ilçede 800 öğrenci yurduyla, 850 binden fazla yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük yurt hizmetini gençlere sunduklarını bildiren Kasapoğlu, 21 senede kolay olmayan meseleleri çözdüklerini ve bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genç odaklı hizmet ve eser siyasetiyle başardıklarını dile getirdi. Kasapoğlu, "Son 4 senede, pandemiye rağmen 19 bin 620 uluslararası madalya elde ettik" dedi. Bakan Kasapoğlu bir de müjde vererek "45 bin seyirci kapasitesi ve çok amaçlı salonlarıyla kütüphanesiyle müzesiyle pek çok imkanıyla dünyanın en modern statlarından birini Ankara'mıza kazandıracağız" ifadesini kullandı. Kasapoğlu ayrıca "Bundan sonra gençlerin küresel imkanlara erişimi artacak. Sesleri tüm dünyada daha gür çıkacak. Yeni yüzyıl gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı olacak" diye konuştu.
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